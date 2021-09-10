شكرا لقرائتكم خبر عن 32 مليون جنيه تضع الإسماعيلى فى مأزق قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة أزمة صعبة فى الساعات الأخيرة فى ظل أن النادى بات مهدداً بعدم قيد لاعبيه بإتحاد الكرة قبل دفع الغرامات المقررة عليه والمقدرة بـ 24 مليون جنيه لنادى النجوم بجانب 8 مليون جنيه لصالح لاعب الفريق السابق لسعد الجزيرى ، وهى قيمة العقوبات الموقعة على القلعة الصفراء والتى يفترض تسديدها قبل 7 أكتوبر المقبل موعد أغلاق باب القيد الصيفى.

ورفض محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم المستقبل، فكرة جدولة الغرامة التى أقرتها المحكمة الرياضية الدولية على النادى الإسماعيلى لصالحه وقدرها 24 مليون جنيه، بخلاف الفوائد وأتعاب المحاماة، حيث عرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية للدراويش دفع 10 ملايين جنيه والباقي على دفعتين حتى لا يتم إيقاف القيد الصيفي للنادى الإسماعيلى بعدما وافقت اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة على مده حتى 7 أكتوبر المقبل بدلًا عن 20 سبتمبر الجارى، قبل أن يتوقف إتمام هذا الموضوع بسبب رفض الشاكي للاتفاقية الشفهية.

وخصمت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم 3 نقاط من الإسماعيلي بنهاية الموسم، بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادى النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021.

وارتدى إبراهيم حسن قميص النجوم قبل سنوات، وبعدها انتقل إلى فرق الإسماعيلى فى 2013، قبل أن يرحل إلى الزمالك عام 2018، وحاليا أصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز.

وفى وقت سابق ، أخطر مسئولو اتحاد الكرة نظراءهم فى النادى الإسماعيلى بحكم المحكمة الرياضية الدولية النهائى الصادر للمهاجم التونسي لسعد الجزيرى، بالحصول على كامل عقده لمدة ثلاث سنوات وقدره 456 ألف دولار، ما يعادل 8 ملايين جنيه بعدما قام إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى بفسخ تعاقده من طرف واحد موسم 2019 ولابد من سدادها حتى لا يترتب عليها عقوبات جديدة تلحق الضرر البالغ بالنادى.

وكانت المحكمة الدولية الرياضية قد أصدرت عقوبة ضد الإسماعيلى لصالح اللاعب التونسى بأحقية حصوله على 456 ألف دولار، ما يقرب أكثر من 8 ملايين جنيه مصرى، وهى قيمة عقده كاملًا لمدة 3 مواسم قبل أن تقرر إدارة الدراويش الطعن على القرار والذى تم رفضه مؤخراً ليصبح سداد المبلغ أمراً نهائياً.

وكان الجزيرى الذى انضم للاسماعيلى موسم 2018 قادماً من اتحاد بن قردان لمدة ثلاثة مواسم قد قال أن الإسماعيلى حجز جواز سفره ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار فى يناير قبل الماضي، إذ يُصر النادى على منحه 20% من قيمة عقده فقط.