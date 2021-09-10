شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المغرب اليوم فى البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة ، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الأول بقيادة محمد اللقانى نظيره المغربى فى ختام مشوار دور المجموعات بالبطولة الأفريقية المقامة فى رواندا .

فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الأول على نظيره التنزاني بنتيجة 3 / 0 فى ثانى لقاءاته بمشوار البطولة الأفريقية المقامة فى رواندا، ليعوض الخسارة فى أول مشوار المنافسة من نظيره الكينى لأول مرة فى التاريخ بنتيجة 3 /2

وأختار محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، قائمة الفراعنة فى رواندا والتى ضمت كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان، حيث يرأس البعثة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد.

ويشارك المنتخب فى البطولة بدون خوض أى مباراة ودية خاصة فى ظل إلغاء معسكر روسيا، فضلا عن اعتذار 8 لاعبين من القوام الأساسى.