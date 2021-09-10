شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق على رادار المقاولون فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عماد فتحى لاعب الزمالك ومصر المقاصة سابقاً، في دائرة اهتمامات نادى المقاولون العرب، وذلك لتدعيم خط وسط ذئاب الجبل في الموسم الجديد، وكان عماد فتحى قد فسخ تعاقده في وقت سابق مع مصر المقاصة بالتراضى.

ونجح المقاولون في ضم صفقتين خلال الميركاتو الصيفى حتى الآن وهما، ممادو نياس في صفقة انتقال حر من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت.

بينما تنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.

و كشف محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن خطة ذئاب الجبل خلال الميركاتو الصيفى الجارى بعد الاستغناء عن 9 لاعبين من قائمة الفريق.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: هدفنا ضم 4 أو 5 صفقات جديدة وسنقوم بتصعيد ما لا يقل عن 5 ناشئين إلى الفريق الأول.