الطلائع يسابق الزمن للانتهاء من الصفقات الصيفية قبل مواجهة الأهلى بالسوبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو طلائع الجيش الزمن من أجل الانتهاء من ملف الصفقات الصيفية ، خاصة بعد تحديد موعد مواجهة الاهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى ، وتعاقد الطلائع حتى الآن مع أربعة صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندرى ومحمد جابر لاعب المصرى، وحسم مسئولو الطلائع الرباعى على سبيل الإعارة لمدة موسماً واحداً.

وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وتلقى طلائع الجيش خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصرى بتحديد موعد لقاء السوبر المحلى لموسم 2019-2020 أمام الأهلى يوم 21 سبتمبر الحالى على استاد برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء.

وكشف خطاب اتحاد الكرة المصرى أيضا عن لائحة المباراة مؤكدًا أنه حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

وشدد الخطاب أيضا على ارتداء الأهلى بطل دورى 2019-2020 زيه الأصلى على أن يرتدى طلائع الجيش ثانى كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.‏