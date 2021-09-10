رسمياً.. الأهلي يعلن رحيل مروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن النادي الأهلي رحيل مهاجمه مروان محسن عن صفوف الفريق عن طريق الانتقال الحر خلال الصيف الجاري.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي إلى توجيه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الشكر إلى مروان محسن عن الفترة التي قضاها داخل أروقة القلعة الحمراء.

واعتبر سيد عبد الحفيظ مهاجم الأهلي الراحل نموذجا للالتزام والانضباط خلال فترة عمله مع النادي الأهلي التي حصد خلالها 10 ألقاب بخلاف برونزية مونديال الأندية.

مدير الكرة بالأهلي عقد جلسة مع مروان محسن ليعبر له خلالها عن تقدير النادي لما قدمه، مشيراً إلى أن الإدارة قررت منحه حرية الانتقال المجاني دون الحصول على مقابل تقديراً لمسيرته.

واعتبر سيد عبد الحفيظ، مروان محسن واحدا من أبناء النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه يتمتع بمكانة خاصة لدى النادي وإدارته.