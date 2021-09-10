المصري البورسعيدي يُحرج علي ماهر بخمس صفقات نارية

أحرج النادي المصري البورسعيدي مدربه السابق علي ماهر بخمس صفقات نارية في سوق الانتقالات الصيفي 2021، منها 4 خلال الساعات القليلة الماضية.

وتقدم علي ماهر باستقالته من تدريب المصري البورسعيدي قبل أسبوع تقريبًا، بسبب خلافاته مع الإدارة، بالإضافة إلى عدم التعاقد مع صفقات سوبر، خاصة وأن الفريق يستعد للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

وتولى المدير الفني صاحب 47 عامًا مهمة تدريب الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز «فيوتشر»، بعد 3 أيام فقط من رحيله عن المصري البورسعيدي، وهو الأمر الذي وضع إدارة النادي في موقف حرج مع جماهيره خاصة وأنه حقق نتائج أكثر من رائعة خلال الموسم الماضي.

ورفض رئيس النادي المصري البورسعيدي «سمير حلبية» التعقيب على رحيل علي ماهر، وقرر الرد على طريقته الخاصة، حيث استهل صفقات الفريق في سوق الانتقالات الصيفي 2021 بالتعاقد مع المدافع أحمد علاء بعد انتهاء عقده مع الاهلي.

وأبرم زعيم القناة 4 صفقات ما بين أمس الخميس واليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، بدأها بالجناح أحمد الشيخ قادمًا من صفوف نادي بيراميدز لمدة 3 مواسم، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

كما أعلن التعاقد مع ناشئ الزمالك السابق، المدافع «أسامة الجزار»، قادمًا من صفوف اتحاد كلباء الإماراتي، وبعقد يمتد لثلاث مواسم.

وكتب النادي المصري البورسعيدي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ليس البُن وحده الذي قد يُحسن المزاج البورسعيدي، فصفقات ليلة الجمعة تفعل ذلك أيضًا بكل تأكيد، انتظرونا الليلة فلدينا المزيد من صفقات النسور الخضر للموسم الجديد”.

وكشف النسور الخضر بعدها بساعة تقريبًا الصفقة الرابعة بالتعاقد مع مدافع طلائع الجيش «إسلام جمال» لمدة 3 سنوات ايضًا، والصفقة الخامسة والأخيرة بضم المهاجم عمرو مرعي قادمًا من صفوف نادي بيراميدز دون الإفصاح عن مدة التعاقد.