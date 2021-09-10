هاتريك ميسى يقود الأرجنتين للفوز على بوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

قاد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، منتخب الأرجنتيني للفوز على ضيفه البوليفى بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس أيرس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



أنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول متفوقا بهدف نظيف سجله النجم ليونيل ميسي فى الدقيقة 14 من زمن اللقاء، من تسديدة رائعة سكنت على يمين الحارس البوليفى.



وفى الشوط الثاني أضاف ميسي ثاني أهداف منتخب التانجو فى الدقيقة 64 من زمن اللقاء، بعد لعبة رائعة مع زميله لاوتارو مارتينيز، أنهاها البرغوث فى الشباك.



وعاد نجم الفريق الباريسي ليسجل ثالث أهداف الأرجنتين "هاتريك"، فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ليصل إلى هدفه رقم 79 مع الأرجنتين ويصبح الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية، متخطيا رقم النجم البرازيلى السابق بيليه صاحب الـ 77 هدفا.



وعزز منتخب الأرجنتين مركزه الثانى فى ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، برصيد 18 نقطة، خلف منتخب البرازيل المتصدر بـ 21 نقطة، ويلعب حاليا مع نظيره منتخب بيرو.





وكان منتخب أوروجواى قد حقق فوزا قاتلا على ضيفه الإكوادورى بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، على ملعب "سينتيناريو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



كما تغلب منتخب باراجواى على ضيفه الفنزويلي بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب " ديفينسوريس ديل الشاكو".



وفاز منتخب كولومبيا على ضيفه التشيلى بنتيجة 3 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز"