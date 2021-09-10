وائل جمعة يستقيل من قنوات ’’بي إن سبورت‘‘ القطرية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تقدم وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، باستقالته من عمله في قنوات بي إن سبورت القطرية.

جاء ذلك بعد تعيينه مديرا لمنتخب مصر حتى يتفرغ للمنتخب، حيث اتفق مسؤولو اتحاد الكرة مع وائل جمعة على عدم الجمع بين عمله محللا في قنوات بي ان والعمل في منتخب مصر، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

من جانبه، أبدى وائل جمعة، سعادته بتولي منصب مدير المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش.

ودوّن جمعة، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس:"أتشرف بكل فخر واعتزاز بتلبية نداء الاتحاد المصري لكرة القدم وتولي منصب مدير المنتخب المصري بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش وكابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري وكابتن محمد شوقي".

وأتم لاعب المنتخب السابق تدوينته قائلاً:"سنعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير ولحسن تمثيل منتخبنا الوطني ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري العظيم".

واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الإطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

وائل جمعة مديرا للمنتخب

محمد صلاح مديرا إداريا

مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:

احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى

مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى

بدر إمام أخصائى التأهيل

محمد أحمد محمود أخصائي التدليك، على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل آداء.