شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يعود اليوم إلى القاهرة من أجل الانتظام فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك الذى انتهت إعارته للوداد المغربى، إلى القاهرة، اليوم الجمعة، من أجل الانتظام مع القلعة البيضاء فى التدريبات استعدادا لخوض منافسات المرحلة المقبلة مع الفريق،وتأتى عودة أوناجم بناءً على قرار الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الذى طلب استعادة جهود اللاعب المغربى فى الموسم الجديد بعد تألقه مع الوداد.

وينتهى عقد أوناجم مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، والمحدد له يوم 2 أكتوبر المقبل، على ستاد السويس الجديد.

وانتظم عدد من لاعبى الزمالك فى مران الفريق أمس الخميس، حيث شهد مران الفريق مشاركة كل من:"أيمن حفني، إمام عاشور، عبد الله جمعة، عمر السعيد، سيد عطية، محمد نديم، حسام عبدالمجيد، محمد حسام "بيسو"، يوسف أسامة، أحمد عيد، محمد حمدى وسيد عبدالله نيمار"، وذكر الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بالتنسيق مع محمد أسامة طبيب الفريق فضل منح باقى اللاعبين راحة بسبب حصولهم على لقاح كورونا أول أمس الأربعاء، حيث يعانى البعض منهم من أعراض.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك بقيادة كارتيرون، جهود اللاعبين خلال التدريبات اليوم، استعدادا لمنافسات الفترة المقبلة إلا إذا قرر طبيب الفريق استمرار الراحة التى منحها لهم.