شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يوقع لـ"فيوتشر إف سى" بعد رحيله عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادى "فيوتشر إف سى" على توقيع محمد فاروق قادما من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

وشهدت قائمة بيراميدز، خروج محمد فاروق بعد فسخ تعاقده بالتراضى وانتهى النادى السماوى من قيد قائمته الأولى فى اتحاد الكرة اليوم، مع آخر أيام القيد للقوائم الأولية للأندية بالنسبة للاعبين الممتدة عقودهم، على أن تستمر عملية القيد فى القائمة الثانية حتى يوم 7 أكتوبر المقبل.

وقيد نادى بيراميدز فى قائمته الأولى الأسماء التالية:

حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - مهدى سليمان - يوسف نادر "2001" - عبد الرحمن أيمن "2001"

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - كريم الطيب - صلاح الدين يحيى 1999 - عماد ميهوب "2001" - إبراهيم عادل "2001"

خط الهجوم: جون أنطوى - محمود وادى - محمد الجباس - ناصر منسي