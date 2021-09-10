شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى بعد انتقاله لسيراميكا: إن شاء الله نحقق إنجازات فى المواسم المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهاجم باسم مرسى، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فريق سيراميا، فى صفقة انتقال لمدة 3 مواسم، متمنيا أن يحقق الإنجاز مع فريقه الجديد فى المواسم المقبلة.



باسم مرسى

ونشر مرسى، صورة له بقميص فريقه الجديد عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "سعيد بانضمامى لنادى سيراميكا، وإن شاء الله نحقق إنجازات فى المواسم المقبلة، كل الشكر لإدارة نادى مصر المقاصة ولاعبينه".





وكانت إدارة نادى سيراميكا، أعلنت فى الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة، التعاقد مع المهاجم باسم مرسى، قادما من صفوف نادى مصر للمقاصة، لمدة 3 مواسم استعدادا للموسم المقبل.

باسم مرسى

وحصلت إدارة نادى سيراميكا على توقيع اللاعب فى الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبى على أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق مع بداية الاستعداد للموسم الجديد.

وأكدت إدارة نادى سيراميكا، أن باسم مرسى وقع لمدة 3 مواسم، مشيرة إلى أنها تستهدف التعاقد مع نجوم أكفاء، لمواصلة مسيرة الفريق بالدورى الممتاز بنجاح، خلال الموسم المقبل.