مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك.. والأبيض يقبل.. والأحمر: نحرص على الروح الرياضية رغم ممارسات الآخرين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

دعا الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إلى مبادرة لجمع كل الأطراف الرياضية من فريقي الأهلي والزمالك، في جلسة بمسجد الفتاح العليم وطي صفحات الإساءة والشتائم بين عموم الفرق الرياضية وتوجيه الطاقة السلبية إلى نجاح وليس صراعا.

وقال الأزهري، خلال لقائه على فضائية «دي إم سي» مع الإعلامي رامي رضوان: «يؤذيني أذى كبيرا أن أرى أبناء بلدي يهين بعضهم بعضا، وتنتقل الشتائم للمؤسسات الكروية والسخرية والخوض والتطاول ورفع القضايا في المحاكم».

وتابع: «لاحظنا أزمة شيكابالا ولقاءه مع الأستاذ عمرو أديب، مع رصد ما وقع على شخصه من تهجم مرفوض عليه وعلى أسرته وعلى بشرته، ثم الكاتب الكبير ابراهيم عيسى يتحدث عن الأهلى وشعاره وأنه نازي، والنادي يقاضيه، وضجيج وشتائم واتهامات وتجريح بين الفريقين، ثم موقف اللاعب مصطفى محمد مع حسام البدري.. تجميع كل هذه المشاهد في وقت وجيز نرى فيه معنى لا يليق بمصر، فرق كبير بين انتماء كروي واعتزاز للنادي وبين تحول هذا الانتماء لعصبية وكراهية للآخر وتنمر واستهانة».

واقترح الدكتور أسامة الأزهري، توجيه الدعوة لكافة الأطراف في مسجد الفتاح العليم، قائلاً: «أدعو فيها شيكابالا وأحمد مجاهد وإبراهيم عيسى، وقيادات الأهلى والزمالك، ومصطفى محمد، وحسام البدري، وكل من يحب أن يحضر لنطوي هذه الصفحة» .

الزمالك يوافق

من جانبه، أعلن نادي الزمالك دعمه لمبادرة رفض التعصب في بيان رسمي وقبول دعوة أسامة الأزهري.

وجاء في بيان الزمالك: "إضافة إلى الود والصداقة التي تربط إدارة الطرفين، يدعو نادي الزمالك الجماهير الواعية وجميع أطراف المنظومة الرياضية والإعلامية إلى إعلان مبادرة رفض التعصب والتأكيد على قيم الروح والرياضية والمنافسة الشريفة".

"كما تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة النادي احترامها لكافة الأطراف وأنه لا خصومة ولا خلاف مع أحد حتى مع الاختلاف في وجهات النظر فأننا نثمن كل الدعوات والمبادرات المخلصة التي تحقق تلك الغايات السامية وتحفظ الصالح العام".

"ومستعدون للتجاوب معها دون تردد إعلاء لقيم التسامح والعمل المشترك".

"وينوه إلى أهمية تقديم رسالة إيجابية في هذا الحدث الرياضي القاري الهام الذي يتابعه الملايين حول العالم والتأكيد على القواسم المشتركة لسياسة طرفي اللقاء القائمة على الاحترام والتقدير المشترك بما يتوافق مع مكانة وريادة الناديين الأشهر والأكبر في القارة وعراقة وحضارة الدولة المصرية".

الأهلي يقدر المبادرة

من جانبه، أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، تقديره لمبادرة الشيخ أسامة الأزهري، قائلًا بأن الأهلي حريص تمامًا على الروح الرياضية، بالرغم من الممارسات التي يمارسها الآخرون سواء أفراد أو مؤسسات.

وقال شلبي في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "أتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة الاستاذ أسامة الأزهري على حرصه أن يكون هناك روح رياضية بين عناصر كرة القدم، والأهلي يمارس الروح الرياضية والأخلاق والمبادئ ويطبقها بشكل يومي، وحريص تمامًا على أن يكون هناك روح رياضية بين الجميع".

وتابع: "الأهلي على الرغم من التجاوزات والممارسات غير الأخلاقية في الفترة الماضية سواء من أفراد أو مؤسسات رياضية لم يتجاوز أبدًا في حق أحد، بل كان حريصا على احترام الجميع سواء كبير أو صغير بكل احترام وتقدير".

وأضاف: "نحن لا نتجاوز في حق فرد أو مؤسسة، ونهنئ أنفسنا عندما نفوز، ولا يكون لدينا أن خطأ تجاه أي جهة أخرى".

وواصل: "نؤكد لدكتور أسامة أن الأهلي يمارس الأخلاق والقيم في كل تصرفاته، وشعار النادي الأهلي الآن تاريخ، مبادئ تطوير، وهذه المبادئ تخرج من المبادئ والقوانين الدولية والمصرية، ونتمنى كل التوفيق للمؤسسات الرياضية المصرية".