شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشكر مروان محسن ويؤكد: نموذج للالتزام والانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التى قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط.

وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادى لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادى يترك له حرية الانتقال إلى أى نادٍ آخر دون حصول الأهلى على أى مقابل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلى وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدًا من أبناء النادي.

وإجمالًا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارًا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات، ودورى الأبطال الأفريقى مرتين، وكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس السوبر المحلى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية.