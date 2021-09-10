شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن صفقته الرابعة بالتعاقد مع المدافع إسلام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى المصرى البورسعيدى، التعاقد مع إسلام جمال، قادما من طلائع الجيش، ليصبح الصفقة الرابعة للفريق بعد التعاقد مع أحمد علاء وأحمد الشيخ وأسامة الجزار.

وكتب حساب المصرى على فيس بوك: "معلش سهرناكم.. لكن عشقكم للقلعة الخضراء بلا شك يجعلكم فى انتظار المزيد بكل شغف، رحبوا معنا برابع صفقات النسور الخضر للموسم الجديد، الصخرة إسلام جمال.. مصراوى".





من ناحية أخرى، تراجع مسئولو النادى المصرى البورسعيدى عن فكرة بيع النيجيرى أوستن أموتو، مهاجم الفريق، الذى خرج من حسابات على ماهر، المدير الفنى السابق للفريق، خلال الفترة الماضية، فضلا عن استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التى تم إرسالها للكاف تمهيدا للمشاركة فى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويجرى حسام صديق، وكيل اللاعب النيجيري، مفاوضات مع النادى المصري؛ لمناقشة بعض العروض الجادة التى وصلت الهداف النيجيري، لكن النادى يرفض فكرة الاستغناء عن اللاعب ويرحب ببقائه بعد رحيل على ماهر من القيادة الفنية للفريق.