شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن ضم باسم مرسى رسميا لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سيراميكا، التعاقد مع المهاجم باسم مرسى، قادما من صفوف مصر المقاصة، فى صفقة انتقال لمدة 3 مواسم.

وقال حساب سيراميكا الرسمى عبر تويتر: "نعلن لكم صفقة جديدة فى صفوف الفريق، القناص باسم مرسى ينضم إلى سيراميكا لمدة 3 مواسم قادمة".





من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى لنادى سيراميكا تأجيل إطلاق معسكر الفريق الذى كان من المفترض بدايته الأربعاء لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ، ويأتى ذلك بعد إعلان اتحاد الكرة بشكل رسمى بدء الموسم الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل.

ورفض هيثم شعبان، المدير الفنى للفريق، وصايا وترشيحات وكلاء اللاعبين، لبعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف سيراميكا استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجارى، أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالى التحدث مع وكيل اللاعب والنادى الذى يلعب به لإتمام التعاقد.

وأكد المدير الفنى للفريق لمجلس الإدارة بالنادى أنه وضع بعض الأسماء المميزة والمستهدفة للتدعيمات، موضحا أنه لن يكون رد فعل لترشيحات وكلاء اللاعبين وتحديد القائمة التى سيخوض بها منافسات الموسم المقبل.