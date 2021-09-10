شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. سيراميكا يعلن التعاقد مع باسم مرسى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع المهاجم باسم مرسي، قادما من صفوف نادي مصر للمقاصة، لمدة 3 مواسم استعدادا للموسم المقبل.
وحصلت إدارة نادي سيراميكا على توقيع اللاعب في الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبي على أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق مع بداية الاستعداد للموسم الجديد.
وأكدت إدارة نادي سيراميكا أن باسم مرسي وقع لمدة 3 مواسم، مشيرة إلى أنها تستهدف التعاقد مع نجوم أكفاء، لمواصلة مسيرة الفريق بالدوري الممتاز بنجاح، خلال الموسم المقبل.
وكان الخليج 365 انفرد بوضع مسئولو نادى سيراميكا الرتوش النهائية على صفقة باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة حسبما كشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365" أن عرض نادى سيراميكا كان الأكثر جدية من نظيره في المصرى البورسعيدى .
أوضح ذات المصدر أن مسئولي النادى البورسعيدي رفضوا المبلغ الذى طلبته إدارة نادى مصر للمقاصة للتخلى عن باسم مرسي الأمر الذى غير وجهة اللاعب إلى سيراميكا.
وقدم مسئولو المصرى عرضًا لمصر المقاصة بقيمة 5 ملايين جنيه للظفر بخدمات باسم مرسى، إلا أن مسئولي المقاصة تمسكوا بالحصول على 8 ملايين جنيه نظير الاستغناء عن المهاجم، ما أدى إلى توقف المفاوضات بين الناديين.
وكان باسم مرسي، المهاجم السابق للزمالك ومنتخب مصر، قد انضم لصفوف المقاصة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من الإنتاج الحربي في عقد بيع نهائي.
وأكد طارق هاشم عضو مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى أن باسم مرسى مهاجم مصر المقاصة رد الشيكات التى حصل عليها من مسئولى المصرى بعد فشل صفقة انضمامه للفريق.
وانتقل باسم مرسي إلى المقاصة في يناير الماضي قادما من الإنتاج الحربي، مقابل دفع مليون جنيه للفريق الحربي، حيث وقّع اللاعب على عقود انتقاله للمقاصة لمدة موسمين ونصف الموسم، وينتهي عقده في صيف 2023 مع الفريق الفيومي.