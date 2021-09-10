شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. سيراميكا يعلن التعاقد مع باسم مرسى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع المهاجم باسم مرسي، قادما من صفوف نادي مصر للمقاصة، لمدة 3 مواسم استعدادا للموسم المقبل.

وحصلت إدارة نادي سيراميكا على توقيع اللاعب في الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبي على أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق مع بداية الاستعداد للموسم الجديد.

وأكدت إدارة نادي سيراميكا أن باسم مرسي وقع لمدة 3 مواسم، مشيرة إلى أنها تستهدف التعاقد مع نجوم أكفاء، لمواصلة مسيرة الفريق بالدوري الممتاز بنجاح، خلال الموسم المقبل.