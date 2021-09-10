شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان حلبية عن المدير الفنى الجديد للمصرى: انتظروا مفاجأة من العيار الثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى، أنه سوف يتم التعاقد مع مدرب عالمى لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب على ماهر استعدادا للموسم الكروى الجديد.

وأوضح عدنان حلبية خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2: سوف يتم الانتهاء من المفاوضات مع المدرب والإعلان عنه لبدء فترة الإعداد مع الفريق الأسبوع المقبل قائلا: "انتظروا مفاجأة من العيار الثقيل" .

وأشار عدنان حلبية أنه يوجد سرية فى الاتفاق مع الأندية الأخرى بالقيمة المادية خلال التعاقد مع بعض اللاعبين .

وكشف مصدر مطلع بالنادى المصرى البورسعيدى، عن حصول النادى البورسعيدى على توقيع عمرو مرعى لاعب بيراميدز المنتهي إعارته لطلائع الجيش، لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك بعد ضم أحمد الشيخ وأحمد علاء وخلال الموسم الماضى شارك عمرو مرعى مع الطلائع فى 27 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفاً آخر.

فيما تراجع مسئولو النادي المصري البورسعيدي عن فكرة بيع النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق، الذى خرج من حسابات على ماهر، المدير الفني السابق للفريق، خلال الفترة الماضية، فضلا عن استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للكاف تمهيدا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.