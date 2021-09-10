شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مروان محسن: 3 أندية ترغب فى التعاقد مع اللاعب والحسم خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم الحديدى وكيل اللاعب مروان محسن، أنه تم فسخ التعاقد مع الأهلى بالاتفاق، حيث يتنازل مروان محسن عن المستحقات المتبقية مقابل الرحيل حيث يتبقى لديه 3 مواسم فى عقده.

وأوضح حازم الحديدى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه يوجد 3 أندية ترغب في التعاقد مع مروان محسن، وسيتم حسم الأمر خلال 48 ساعة حيث يدرس اللاعب العروض حاليا.

وأشار حازم الحديدى إلى أن الحارس محمد الشناوى يرفض فكرة الرحيل عن النادى الأهلى حاليا، وأن الحارس يقضى إجازة بعد الانتهاء من معسكر المنتخب الأخير.

وأكد حازم الحديدى أنه يوجد علاقة قوية بمدرب حراس مرمى المنتخب عصام الحضرى، حيث على اتصال دائم بالحارس محمد الشناوى.

وإجمالًا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارًا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات، ودورى الأبطال الأفريقى مرتين، وكأس مصر، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس السوبر المحلى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية.