شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: اتحاد الكرة لم يقدر قيمة المعلم.. واختيار جهاز "كيروش" موفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوى" عبر قناة الزمالك، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تعاملت بطريقة خاطئة بعد فتح اتصالات مع حسن شحاتة لتوليه تدريب الفراعنة، قبل التراجع عن الأمر وإعلان كارلوس كيروش مديراً فنياً للمنتخب.

وقال الغندور عبر برنامج "زملكاوى": ندعم أى فرد يمثل مصر وندعم الحضرى وضياء السيد الذى يأتى من بعيد، ولكن علاقته الطيبة بمحمد صلاح وباقى اللاعبين تؤهله للمسؤولية، ومحمد شوقى كان في الجهاز الفنى لشوقى غريب وواحد من أبرز نجوم الوسط، ووائل جمعة عاد للعمل الإدارى مرة أخرى، ولكن الأربعة أهلاوية ولا نقول لماذا لم يكن هناك فرد زملكاوى أو اسمعيلاوى ولكننا ندعمهم.

أضاف: مينفعش تتكلم مع رمز مثل حسن شحاتة والبعض يتحدث عنه بمجموعة تؤيد ومجموعة تعارض بسبب سنه، ثم تستبعده، وحسن شحاته أكبر من أن يتم الحديث معه بهذا الشكل ثم تستبعده، ومع ذلك أثنى على اختيار اتحاد الكرة لكيروش.

من جانبه، قال أيمن منصور نجم الزمالك السابق في مداخلة هاتفيه لبرنامج زملكاوي: تحديد مصير أحمد أيمن منصور في يد إدارة الزمالك وبيراميدز، وأتمنى التوفيق لكيروش والتأهل لكأس العالم، ولم يعرض على من قبل العمل بالجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وشرف لأى لاعب أن ينضم لجهاز المنتخب، وهذه اختيارات المسؤولين.