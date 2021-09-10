شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستجيب لمبادرة نبذ التعصب ويؤكد: الأخلاق والقيم جزء من ممارستنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعد شلبى المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن الأخلاق والقيم هى جزء من الممارسة اليومية فى النادى الأهلى وهو يمارسها ولا يتحدث عنها، ونشكر الشيخ أسامة الأزهرى على مبادرته واهتمامه بالرياضة.

وقال سعد شلبى خلال مداخلة مع برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: فى البداية نقدر الشيخ أسامة الأزهرى على اهتمامه بالرياضة ونؤكد له أن الأخلاق جزء من ممارسة الأهلى اليومية على الرغم من الممارسات اللا أخلاقية من بعض المؤسسات الرياضية أو الأفراد، ولم يذكر التاريخ أن الأهلى تجاوز فى حق أحد وسعداء باهتمامه بالشأن الرياضى".

وأضاف المدير التنفيذى للأهلى: "الأهلى على الرغم من التجاوزات والممارسات غير الأخلاقية فى الفترة الماضية سواء من أفراد أو مؤسسات رياضية لم يتجاوز أبدًا فى حق أحد، بل كان حريصا على احترام الجميع سواء كبير أو صغير بكل احترام وتقدير".

وأوضح سعد شلبى: "نحن لا نتجاوز فى حق فرد أو مؤسسة، ونهنئ أنفسنا عندما نفوز، ولا يكون لدينا أن خطأ تجاه أى جهة أخرى، ونؤكد لدكتور أسامة أن الأهلى يمارس الأخلاق والقيم فى كل تصرفاته، وشعار النادى الأهلى الآن تاريخ، مبادئ تطوير، وهذه المبادئ تخرج من المبادئ والقوانين الدولية والمصرية، ونتمنى كل التوفيق للمؤسسات الرياضية المصرية".

وكان الدكتور أسامة الأزهرى أطلق مبادرة بين كافة الأطراف الكروية المختلفة لجلسة يستضيفهم فيها فى رحاب مسجد الفتاح العليم، حيث يجتمع الجميع على التصافى والقيم الرفيعة والمنافسة الشريفة على النجاح مع نبذ كل صور الخصومة والعصبية والشتائم والاستهزاء والكراهية، بما فى ذلك عناصر من الأهلى والزمالك، واتحاد الكرة.