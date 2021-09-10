الزمالك يعلن قائمة الموسم الجديد.. قيد سيسيه وفتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك قائمته الأولية للموسم الجديد 2021-2022 والتي شهدت قيد بعض العائدين من الإعارة.

الزمالك قام بقيد رزاق سيسيه ومصطفى فتحي العائدان من الإعارة، لكنه لم يقيد بعد الصفقات الجديدة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش، محمد صبحي، السيد عطية (٢٠٠١)

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، حازم إمام، أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حسام عبد المجيد (٢٠٠١)، محمد عبدالشافي، احمد فتوح، عبدالله جمعة، احمد زكي (٩٩)،

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، شيكابالا، سيف جعفر (٩٩) ، محمد حسام بيسو (٢٠٠١) ، يوسف أسامة (٩٩)، سيد نيمار (٩٩)، حمدي علاء (٩٩)، رزاق سيسيه، أيمن حفني، حاتم سكر (٢٠٠١)، ياسين مرعي (٢٠٠١)

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، مروان حمدي، عمر السعيد، حسام أشرف (٢٠٠١)

وسيضيف الزمالك صفقاته الجديدة في القائمة الثانية للفريق، مع رفع أسماء اللاعبين الذين سيخرجون في إعارات.