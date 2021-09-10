الخليج 365 يكشف.. قائمة الأهلي.. وسر قيد بادجي وبواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أنهى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إجراءات تسجيل القائمة الأولى للفريق على النظام الإلكتروني للاتحاد المصري لكرة القدم.

التاسع من سبتمبر كان هو اليوم الأخير لإرسال القوائم الأولية للأندية، ليبدأ من يوم السبت كل نادي في تسجيل صفقاته ولاعبيه الجدد.

وضمت القائمة الأولية للأهلي كل من:

محمد الشناوي وعلي لطفي وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وصلاح محسن ووالتر بواليا وأليو بادجي وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

وتم قيد حمزة علاء حارس المرمي واحمد نبيل كوكا والعربي بدر وشادي رضوان في فريق الناشئين مواليد 2001 وقيد مصطفي شوبير وفهد جمعة ومحمد فخري وفارس طارق ووليد مصطفي تحت السن، وخرج من القائمة مروان محسن الذي تم فسخ تعاقده ودياً وجونيور أجايي الذي تم وضعه في قائمة الإنتظار.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لـ"يلا كورة" إنه سيتم صباح السبت رفع أسماء اللاعبين الذي خرجوا على سبيل الإعارة واستبدالهم بالصفقات الجديدة مع دفع 30 ألف جنيه عن كل حالة استبدال، واللاعبين الذي خرجوا للإعارة هم ووالتر بواليا الذي رحل إلى مالاتيا سبور التركي وأليو بادجي الذي أعير للاميان الفرنسي وأحمد ياسر ريان بعد إعارته لألتاي سبور، وأحمد رمضان بيكهام الذي أعير لسموحه لمدة موسم وفهد جمعة الذي أعير لمدة موسمين لسموحه أيضاً ووليد مصطفي واحمد السيد بعد إعارتهما لغزل المحلة بينما كان شادي رضوان الذي أعير للبنك الاهلي لمدة موسمين من مواليد 2001.

وأضاف المصدر: "إذا لم نقم بتسجيل اللاعبين المعارين في القائمة الأولى كان سيتم اعتبارهم خارج النادي الأهلي، لذا قمنا بقيدهم كما تنص اللوائح ثم نرفع أسمائهم السبت لقيد الصفقات الجديدة".

وأوضح المصدر أن الأهلي سوف يقوم قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها 21 سبتمبر الجاري باستاد الجيش المصري ببرج العرب في السوبر المصري بقيد الصفقات الجديدة وهي حسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني في قائمة فوق السن الذي سيتم رفع منها كل من ووالتر بواليا وأليو بادجي وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

كما سيتم قيد في الخماسي تحت السن مواليد 1999 كل من كريم فؤاد وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وومحمد عبدالمنعم ليكونوا بجوار مصطفي شوبير.

وشدد المصدر على أن هناك عروض سواء للإعارة أو البيع النهائي لكل من سعد الدين سمير ورامي ربيعه ومحمد فخري والعربي بدر وناصر ماهر ومصطفي شوبير وكريم نيدفيد وفارس طارق، وفي حالة نجاح تسويقهم سوف يتم تقييم الأمور وتحديد الموقف النهائي من عقد صفقات جديدة من عدمه.