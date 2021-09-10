بيراميدز يعلن قائمته الأولى للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز قائمته الأولى وسلمها لاتحاد الكرة، مع آخر أيام القيد للقوائم الأولية للأندية، على أن تستمر عملية القيد في القائمة الثانية حتى يوم ٧ أكتوبر المقبل.

وجاءت قائمة بيراميدز الأولية كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - يوسف نادر "٢٠٠١" - عبد الرحمن أيمن "٢٠٠١"

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - كريم الطيب - صلاح الدين يحيى "١٩٩٩" - عماد ميهوب "٢٠٠١" - إبراهيم عادل "٢٠٠١"

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - محمد الجباس - ناصر منسي