مصدر لـ"الخليج 365": ديانج مستمر في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي ملف رحيل المالي أليو ديانج لاعب الوسط بشكل نهائي، ليتأكد استمراره مع الفريق.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات ليلاكورة إن أليو ديانج مستمر مع الفريق ولن يرحل خاصة أن العروض التي تلقاها لم تكن بذات الشكل الذي ينتظره النادي واللاعب نفسه.

وأضاف المصدر:"ديانج مستمر، ولم يستغل العروض في الضغط علي النادي للرحيل وترك الأمر بالكامل للأهلي من أجل التفاوض".

وعلى جانب آخر أكد المصدر أن الأهلي لم يجدد مفاوضاته لضم شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا.

وأتم :"قمنا بتسجيل القائمة الأولي للفريق اليوم عبر نظام اتحاد الكرة، أعتقد أننا لن نبرم أي صفقات أخري إلا إذا طلب بيتسو موسيماني المدير الفني ذلك".