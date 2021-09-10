شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن قيد جميع اللاعبين فى القائمة الأولية باستثناء 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منتصر الرملاوى المدير الادارى لفريق الزمالك، أنه تم قيد كل لاعبى القلعة البيضاء في القائمة الأولية للفريق، باستثناء الإعارات واللاعبين الذين تم بيعهم.

وقال الرملاوى في تصريحات لبرنامج "زملكاوى": تم قيد الفريق بالكامل ما عدا اللاعبين الذين تم إعارتهم مثل محمد عبد السلام وأسامة فيصل، وكريم بامبو وتم بيعه للبنك الأهلى، وحميد أحداد تم بيعه للرجاء المغربى، أما باقى اللاعبين بما فيهم العائدين من الإعارات تم قيدهم، وتم قيد عمر السعيد وزراق سيسيه.

أضاف: بعد تحديد مواعيد كأس مصر، كارتيرون قرر أن يبدأ المعسكر يوم 20 سبتمبر في برج العرب ويستمر 10 أيام حتى العودة على مباراة أسوان.

واصل: تم التنسيق مع كارتيرون على المباريات الودية والمدرب ينتظر حتى اكتمال كل عناصر الفريق، وكارتيرون فضل أن يحصل اللاعبون الدوليون على راحة من التدريبات مثل زملائهم ومن بينهم مصطفى فتحى.

من جانبه، أكد خالد الغندور، أن نادى الزمالك يقف دائماً خلف المبادرات البناءة، مشيراً إلى بيان مجلس إدارة القلعة البيضاء بخصوص نبذ التعصب، وقال الغندور عبر برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: مجلس إدارة الزمالك دائماً داعم لأى مبادرة محترمة، دائماً نقف إلى جانب بلدنا وشكراً لجمهور الزمالك الفاهم والذى يهتم ويدعم فريقه طوال الوقت ولا يتنمر على أحد أبداً.

أضاف: دورنا هو الرد عما يتعرض له نادى الزمالك، لأننا لا نحظى بنفس الفرصة التى يحظى بها الفرق الأخرى، فلا تقلل من أداء الأندية الأخرى ولا تقول على نادى "فوت" مباراة أو نادى معين حصل على ركلات جزاء أكثر.