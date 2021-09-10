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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 9\9\2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس 9\ 9\ 2021، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، تولى وائل جمعة منصب مدير المنتخب الوطنى، وتوقيع أحمد الشيخ لفريق المصرى.
أحمد الشيخ يوقع للنادى المصرى البورسعيدى
أعلن النادى المصرى البورسعيدى انتقال أحمد الشيخ إلى الفريق فى الانتقالات الصيفية القادمة قادما من بيراميدز ونشرت الصفحة الرسمية للنادى صورة للاعب عبر تويتر معلقة عليها: "رحبوا معنا بثاني صفقاتنا للموسم الكروي الجديد، المايسترو أحمد الشيخ أحمد الشيخ مصراااااااوي".
قرر النادى الأهلى، الاستغناء عن جهود مهاجمه مروان محسن مهاجم الفريق ليرحل اللاعب عن أروقة القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب الجلسة التى جمعت اللاعب بمسئولى القلعة الحمراء مساء اليوم الخميس.
بيراميدز يعلن ضم فخر الدين بن يوسف على أنغام اغنية لامونى اللى غاروا منى
أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة 3 سنوات قادمة في صفقة انتقال حر، على أنغام الأغنية الشهيرة "لامونى اللى غاروا منى" ، وجاءت الصفقة في إطار خطة النادي السماوى لدعم الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر وتحضيرا للموسم الجديد، والدوري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.