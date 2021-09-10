شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 9\9\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرياضة المصرية اليوم الخميس 9\ 9\ 2021، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها، تولى وائل جمعة منصب مدير المنتخب الوطنى، وتوقيع أحمد الشيخ لفريق المصرى.

أحمد الشيخ يوقع للنادى المصرى البورسعيدى

أعلن النادى المصرى البورسعيدى انتقال أحمد الشيخ إلى الفريق فى الانتقالات الصيفية القادمة قادما من بيراميدز ونشرت الصفحة الرسمية للنادى صورة للاعب عبر تويتر معلقة عليها: "رحبوا معنا بثاني صفقاتنا للموسم الكروي الجديد، المايسترو أحمد الشيخ أحمد الشيخ مصراااااااوي".