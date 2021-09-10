شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين على قائمة الانتظار فى الاتحاد السكندرى للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع حسام حسن المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، 3 لاعبين فى قائمة الانتظار للموسم المقبل استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، والتى أرسلها اليوم الخميس لاتحاد الكرة.

وضمت قائمة الانتظار 3 لاعبين فقط فى الاتحاد السكندرى هم: الحارس عماد السيد، والمدافع محمد عطوة، والجناح كريم ممدوح والذى قد تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى الموسم الماضى.

واخترار حسام حسن 17 لاعبا للتسجيل فى القائمة الأولى، والتى جاءت كالتالى: السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق، عمرو خليل، صبحى سليمان، كريم يحيى، داميون لوي، محمود شعبان، مروان النجار، احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد راشد، هشام صلاح، أحمد حجى، حسام عاشور، خالد قمر.

فيما قرر حسام حسن الاستغناء بشكل رسمى عن محمد ناجى جدو العائد من الإعارة للفريق مرة أخرى لعدم الحاجة لخدماته فى الموسم المقبل، ليصبح اللاعب حرا يحق له الانتقال لأى فريق.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، نجح فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولى لمدة 3 سنوات.

وشارك صاحب الـ29 عاما مع أول أغسطس الأنجولى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى آخر موسمين سجل خلالهم 4 أهداف.

وحرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى مركز المهاجم الصريح، والذى وقع على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى.