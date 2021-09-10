7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 9/ 9/ 2021

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الخميس الموافق 9/ 9/ 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..

بيراميدز يعلن ضم فخر الدين بن يوسف على أنغام اغنية لامونى اللى غاروا منى

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة 3 سنوات قادمة في صفقة انتقال حر، على أنغام الأغنية الشهيرة "لامونى اللى غاروا منى" ، وجاءت الصفقة في إطار خطة النادي السماوى لدعم الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر وتحضيرا للموسم الجديد، والدوري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.