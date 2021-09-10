شكرا لقرائتكم خبر عن 17 لاعبا فى القائمة الأولى للاتحاد السكندرى للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، على قيد 17 لاعبا فى قائمة زعيم الثغر الأولى استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، والتى أرسلها اليوم الخميس لاتحاد الكرة.

وضمت قائمة الاتحاد السكندرى كلا من: السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق، عمرو خليل، صبحى سليمان، كريم يحيى، داميون لوي، محمود شعبان، مروان النجار، احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد راشد، هشام صلاح، أحمد حجى، حسام عاشور، خالد قمر.

فيما قرر حسام حسن الاستغناء بشكل رسمي عن محمد ناجى جدو العائد من الإعارة للفريق مرة أخرى لعدم الحاجة لخدماته في الموسم المقبل، ليصبح اللاعب حرا يحق له الانتقال لأى فريق.

وكان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، نجح فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولى لمدة 3 سنوات.

وشارك صاحب الـ29 عاما مع أول أغسطس الأنجولى في بطولة دورى أبطال إفريقيا فى آخر موسمين سجل خلالهم 4 أهداف.

وحرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى مركز المهاجم الصريح، والذى وقع على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى.