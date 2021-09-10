شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور عن نبذ التعصب: الزمالك يدعم المبادرات المحترمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، أن نادى الزمالك يقف دائماً خلف المبادرات البناءة، مشيراً إلى بيان مجلس إدارة القلعة البيضاء بخصوص نبذ التعصب، وقال الغندور عبر برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: مجلس إدارة الزمالك دائماً داعم لأى مبادرة محترمة، دائماً نقف إلى جانب بلدنا وشكراً لجمهور الزمالك الفاهم والذى يهتم ويدعم فريقه طوال الوقت ولا يتنمر على أحد أبداً.

أضاف: دورنا هو الرد عما يتعرض له نادى الزمالك، لأننا لا نحظى بنفس الفرصة التى يحظى بها الفرق الأخرى، فلا تقلل من أداء الأندية الأخرى ولا تقول على نادى "فوت" مباراة أو نادى معين حصل على ركلات جزاء أكثر.

واصل: تقنية الفار زادت من نسبة تحقيق العدالة، نريد منافسة شريفة وتكافؤ فرص بكل حب واحترام، ولا نريد برامج تعمل على التسخين طوال الوقت.

واختتم: منهجنا الفترة المقبلة ومن قبل ذلك، هو العمل على هذا الأمر، ويجب ألا نفاجئ بأننا نتحدث عن نجومنا ولاعبينا وفى نفس الوقت هناك برامج على قنوات أخرى "بتقطع" في الزمالك دون رادع.