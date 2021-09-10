شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضم أسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى المصرى عن ضم أسامة الجزار من اتحاد كلباء الاماراتي، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى فى الموسم المقبل، ونشر الحساب الرسمى للنادى المصرى على تويتر صورة للوافد الجديد وعلق: وتتوالى الصفقات رحبوا معنا بثالث صفقاتنا للموسم الجديد الجزار أسامة الجزار قادمًا من اتحاد كلباء الاماراتي أسامة الجزار مصرااااااااااوي.



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وكشف مصدر مطلع بالنادى المصرى البورسعيدى، عن حصول النادى البورسعيدى على توقيع عمرو مرعى لاعب بيراميدز المنتهي إعارته لطلائع الجيش، لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك بعد ضم أحمد الشيخ وأحمد علاء وخلال الموسم الماضى شارك عمرو مرعى مع الطلائع فى 27 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفاً آخر.

فيما تراجع مسئولو النادي المصري البورسعيدي عن فكرة بيع النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق، الذى خرج من حسابات على ماهر، المدير الفني السابق للفريق، خلال الفترة الماضية، فضلا عن استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للكاف تمهيدا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.