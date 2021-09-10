شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 9 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد الزمالك اليوم الخميس الموافق 9 / 9 / 2021، العديد من الأخبار المهمة على رأسها أن المغربى محمد أوناجم سيعود للقاهرة غدًا الجمعة قادمًا من المغرب، من أجل الانتظام فى مران الفريق.
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى مرتبط اليد
فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 24 / 21 فى خامس جولات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2021 /2022.
كرة طائرة وظهور خاص لأيمن حفنى فى تدريبات الزمالك.. صور
استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الخميس، على ملعب النادى، بميت عقبة، استعدادا للفترة المقبلة واستكمال مشواره بمسابقة كأس مصر حيث يستعد الزمالك لمواجهة أسوان فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.
أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، الذي عقد مساء اليوم الخميس، عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي، بينما يرتدي الأهلي الزي الأحمر التقليدي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة من مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة سريعة مع معاونيه أسامة نبيه والبرتغالي فرناندو والبرازيلي أوليفيرا خلال مران اليوم، وتحدث كارتيرون مع معاونيه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات استعدادا للفترة المقبلة.
كشف منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للزمالك، عن موعد عودة المغربى محمد أوناجم، لاعب الفريق، الذى انتهت إعارته للوداد المغربى، للانتظام مع القلعة البيضاء ، مؤكدا أن المغربى أوناجم سيعود للقاهرة غدًا الجمعة قادمًا من المغرب، من أجل الانتظام فى مران الفريق.