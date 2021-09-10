أخبار الزمالك اليوم الخميس 9 / 9 / 2021

أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد، الذي عقد مساء اليوم الخميس، عن ارتداء الزمالك الزي الأبيض التقليدي، بينما يرتدي الأهلي الزي الأحمر التقليدي، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة من مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة سريعة مع معاونيه أسامة نبيه والبرتغالي فرناندو والبرازيلي أوليفيرا خلال مران اليوم، وتحدث كارتيرون مع معاونيه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات استعدادا للفترة المقبلة. كشف منتصر الرملاوى، المدير الإدارى للزمالك، عن موعد عودة المغربى محمد أوناجم، لاعب الفريق، الذى انتهت إعارته للوداد المغربى، للانتظام مع القلعة البيضاء ، مؤكدا أن المغربى أوناجم سيعود للقاهرة غدًا الجمعة قادمًا من المغرب، من أجل الانتظام فى مران الفريق. الزمالك يُعلن موعد عودة "أوناجم" وانتظامه فى التدريبات الزمالك يفضل عدم مشاركة "زيزو" فى التدريبات بسبب إصابة الكاحل