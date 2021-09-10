شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على بيراميدز 4 مليون جنيه لضم أحمد أيمن منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مسئولو الزمالك على بيراميدز، 4 مليون جنيه لضم أحمد أيمن منصور مدافع بيراميدز الذى يجيد اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، بعدما وقع اللاعب على عقود انضمامه لنادى الزمالك فى جلسة عقدها مع حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك.

وكشف مصدر مطلع بالصفقة إن الزمالك في البداية عرض على بيراميدز، ضم الثنائي عمر جابر وأحمد أيمن منصور مقابل 12 مليون جنيه بواقع 6 مليون جنيه لضم كل لاعب قبل أن يتم التراجع عن صفقة عمر جابر ليعرض الزمالك، 4 مليون جنيه فقط لضم أحمد أيمن منصور وهو ما جعل بيراميدز يطلب 10 مليون جنيه لإتمام الصفقة.

ويضغط أحمد أيمن منصور على إدارة بيراميدز التنفيذية فى الوقت الحالى، لإتمام الصفقة مقابل 6 مليون جنيه خاصة إن عقده مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويفضل اللاعب الانتقال إلى نادى الزمالك فى الموسم الجديد.

وخرج عمر جابر، لاعب بيراميدز، من حسابات نادى الزمالك، لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كان ضمن اهتمامات النادى خلال الفترة الأخيرة لضمه إلى صفوف الفريق، قبل أن يعود اللاعب للابتعاد عن حسابات ناديه السابق الذى يعد أحد أبنائه وانتقل من صفوفه إلى بازل السويسرى ثم خاض تجربة بالدورى الأمريكى ثم عاد إلى الدورى المصرى من خلال الانضمام إلى بيراميدز.

ووضع مسئولو الزمالك بعض اللاعبين من بيراميدز ضمن دائرة الاهتمامات لضمهم وكان من بينهم عمر جابر قبل خروجه من الحسابات وبذلك يتبقى الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا ضمن حسابات الزمالك لضمهم فى فترة الانتقالات الحالية، حيث ينتظر الثلاثى نجاح الزمالك من عدمه فى إتمام التفاوض مع بيراميدز، خاصة بعد الاتصالات التى تمت من جانب حسين لبيب رئيس نادى الزمالك مع إدارة بيراميدز من أجل الحديث حول التعاون بين الناديين فى الصفقات خلال الفترة الحالية بخلاف عقد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك جلسات مع عمرو بسيونى مدير التعاقدات فى بيراميدز من أجل إتمام تلك الصفقات خلال المرحلة الحالية.