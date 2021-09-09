الامارات | المهيري يقتنص لقب مونديال القدرة للشباب للمرة الثالثة على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن المهيري يقتنص لقب مونديال القدرة للشباب للمرة الثالثة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سطّر فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، بعد الفوز أمس بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة التي احتضنتها هولندا، ليواصل فرساننا الريادة والتميز في عالم سباقات القدرة، بعد المحافظة على لقب المونديال وتقديم الفريق مشاركة مميزة برعاية «طيران الإمارات». ودخل الفارس سعيد سالم عتيق المهيري التاريخ من أوسع أبوابه بعد فوزه للمرة الثالثة على التوالي بلقب السباق الذي أقيم في مدينة إرميلو لمسافة 120 كلم، ليهدي الإمارات المركز الأول بعد إنجازه الذي حققه على صهوة الفرس «هالة»، مسجلاً 5.09.10 ساعات، وأحرز زميله الفارس عبدالله علي محمد العامري المركز الثاني والوصافة في أول مشاركة له في المونديال، ممتطياً صهوة الجواد «تونكي دي بو بازل»، ومسجلاً 5.09.19 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الاسبانية باديا مارفا على صهوة «زرياب»، مسجلاً زمناً قدره 5.0925 ساعات.

وشهد السباق الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية في الإمارات، بحضور اللواء خبير محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الهولندي للفروسية.

وشارك في السباق نحو 75 فارساً وفارسة يمثلون 22 دولة، وأقيمت البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، كما أدار المنافسات سبعة حكام، من بينهم حكمنا الدولي حمد الشامسي الذي مثل الإمارات والعرب وقارة آسيا في عملية التحكيم للبطولة.

وستقام اليوم مراسم تتويج الأبطال في قرية القدرة بمدينة ارميلو التي استضافت فعاليات البطولة، كما تقام اليوم على هامش الحدث بطولة أوروبا لمسافة 160 كلم.

ويعتبر الإنجاز العالمي هو الثاني لرياضة القدرة الإماراتية هذا العام بعد التتويج بلقب بطولة العالم للكبار قبل 4 أشهر في مدينة بيزا الايطالية بواسطة البطل سالم الكتبي، إلى جانب إحراز الوصافة عن طريق الفارس منصور الفارسي، ليثبت فرسان الإمارات من جديد جدارتهم بنيل أغلى الألقاب في كبرى المحافل والاستحقاقات الدولية.

ونجح فرسان الإمارات في مهمة الدفاع عن اللقب رغم المنافسة الشرسة من الفرق الأخرى، خصوصاً من البحرين واسبانيا أقوى المرشحين بعد فريق الإمارات، وتعاملوا مع مجريات السباق بحنكة وذكاء في مختلف المراحل.

وتعتبر الفرس «هالة» نجمة العام الجاري، والتي امتطى صهوتها الفارس سعيد المهيري، وذلك بعد أن دونت اسمها في قائمة الأبطال للمرة الثانية على التوالي في غضون أربعة أشهر، حيث سبق أن توج الفارس سالم الكتبي على الفرس نفسها بلقب بطولة العالم للكبار التي أقيمت في شهر مايو الماضي.

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