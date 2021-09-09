من أخفى الأسد الفرنسي قوميز عن الهلال؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غابت احتفالية مهاجم فريق الهلال الكروي الأول الفرنسي ذي الأصول السنغالية بافيتيمبي قوميز الشهيرة التي يقوم بها بعد تسجيله لهدف، بالزحف على الأرض مثل «الأسد».

على غير العادة هذا الموسم وهو الأمر الذي لم يكن بالحسبان، وعجز عن التسجيل بعد مرور 3 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهذا بمستوى لم يكن معهودا من اللاعب.. «مكة» طرحت سؤالها على بعض الخبراء الرياضيين لمعرفة دواعي ذلك، وهل الحالة التي يمر بها بافيتيمبي قوميز حالة كروية طبيعية أم لا؟

سيعود للتهديف

يقول مدرب المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة وبطل كأس العالم لـ4 مناسبات الدكتور عبدالعزيز الخالد، بافيتيمبي قوميز، لا زال ذلك الهداف الكبير فهو لاعب متمكن جدا، وهداف كبير وقائد حقيقي له تأثيرة المعنوي والنفسي بصورة عالية.

وأضاف «نعم هناك بعض التراجع في المستوى بسبب حالة الفريق الفنية المتراجعة بسبب المشاركات المتواصلة والظروف التي يمر بها العالم إلى جانب تراجع الفريق مع التغيير في المدربين في فترة وجيزة، حيث حضر أربعة مدربين، وهذا يربك اللاعبين واختلاف التوجيهات والطلبات الفنية للاعبين، وهو سبب في تراجع أداء اللاعبين بشكل عام.

وقال الخالد «من المنطق الانتظار حتى يهضم اللاعبون المهام المطلوبة من قبل المدرب ليوناردو جارديم. ومن الضروري الصبر على كافة اللاعبين وخاصة قوميز لأهميته وتأثيره على المجموعة، طبيعي جدا مع الوقت ينسجم اللاعبون ويتم التفاهم، ويطبقون ما يريده المدرب، ومن المتوقع عودتة للتوهج، وسيعود للتسجيل كهداف كبير.

يحتاج للتأقلم

ويرى هداف الفريق الأسبق سعود الحماد أن محترف الهلال الفرنسي بافيتيمبي قوميز، مازال قادرا على العطاء رغم تقدم سنه وقبل 3 شهور أو أكثر كان له دور كبير في جلب الدوري للهلال، وهو هداف له، وقناعة المدرب جارديم باللاعب واستمراره يدل على أنه بحاجه ماسه له كونه هدافا كبيرا، ويملك خبرة في الملاعب».

وقال «صحيح أنه لم يسجل مع بداية الجولات الثلاث الماضية في الدوري، وهذا لا يعني أنه سيئ، ومجموعة من لاعبي الهلال أجانب ومحليين لم يظهروا بالمستوى المطلوب مثل أندريه كاريلو ومحمد البريك، ولكن بعد 6 أو7 جولات سوف يعود مستوى الفريق لوضعه الطبيعي خاصة بعد استيعاب خطة المدرب ليوناردو جارديم.4-4-2، وعند تواجد المحترف ماثيوس بيريرا من بداية المباراة، والذي سوف يكون له دور كبير في الصناعة لبافيتيمبي قوميز، وموسى ماريغا.

هبوط غامض

يقول مدافع الفريق الأسبق والمحلل الرياضي بندر الرزيحان «بافيتيمبي قوميز، كان القطعة التي يبحث عنها الهلال، واكتملت في الموسمين الماضيين، ولاعب لا يختلف عليه اثنان، وسجل حضوره مع الفريق، وكان هدافه ولعب أدورا متعددة في نتائج الفريق، وله وزنه وثقله بالمنظومة الكروية الهلالية، ومنذ نهاية الموسم الماضي وفي المعسكر التحضيري للموسم الذي أقيم بالنمسا كان هناك اختلاف في مستواه عن السابق، فقد تغير أداؤه ونشاطه كالبحث عن الكرة وفي كيفية التعامل مع الكرات التي تصله، فبافيتيمبي قوميز، حتى الآن ليس اللاعب الذي عهدناه، ربما أن هناك أشياء بين السطور لا نعلمها، ربما أن لديه بعض المطالب مع الإدارة الهلالية لم تنفذ أو عدم توافق فني مع المدير الفني ليوناردو جارديم.

مسيرة بافيتيمبي قوميز:







فضل تمثيل منتخب فرنسا في الفترة بين 2008 إلى 2013 على تمثيل منتخب بلاده الأصلي السنغال.



لعب لأندية سانت إيتيان وأولمبيك ليون وسوانزي سيتي وأولمبيك مارسيليا وأخيرا غالطة سراي التركي خلال مسيرته الكروية.



حصل على لقب هداف الدوري التركي قبل ثلاث مواسم بعد تسجيله 29 هدفا.



نادي الهلال هو أول ناد يلعب له بافيتيمبي قوميز خارج القارة الأوروبية.



(دوري أبطال أوروبا + الدوري الأوروبي) لعب 50 مباراة. سجل 21 هدفا. صنع 5 أهداف.



عوامل هبوط مستوى اللاعب:





تغيرالمدربين في فترة وجيزة.



عدم التأقلم مع الطريقة الجديدة للمدير الفني البرتغالي المدرب ليوناردو جارديم.



غياب مستويات بعض لاعبي الفريق المحليين والأجانب.



فقدان صانع اللعب الحقيقي بالفريق نتيجة للإصابات وعدم جاهزية الآخرين.



إنشغال اللاعب في أمور خارج الميدان.



عدم التوافق الفني مع المدير الفني ليوناردو جارديم.



أرقام قوميز مع الهلال:

حقق وصافة هدافي الدوري في أول موسم له 2018 ــ 2019 بـ21 هدفا

حقق لقب هداف الدوري في موسم 2020 ــ 2021 بـ24 هدفا

هداف دوري أبطال آسيا 2019 بـ11 هدفا

86 مباراة في الدوري، سجل 66 هدفا

18 مباراة في دوري أبطال آسيا، سجل 14 هدفا

122 مباراة مجموع المباريات التي شارك بها الهلال حتى الآن سجل فيها 95 هدفا، في جميع البطولات والمسابقات التي شارك بها مع الهلال