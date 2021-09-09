شكرا لقرائتكم خبر السعودية ترحب باستضافة كأس العالم للأندية بدلا من اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أمس، أن السعودية جاهزة لاحتضان النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح المسحل في تصريحات لقناة (إس إس سي) السعودية «منذ اليوم الأول لتداول أخبار اتجاه الدولة المضيفة اليابان للاعتذار عن استضافة البطولة قمنا بالتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وأبدينا الرغبة الجادة في الاستضافة والاستعداد لإنجاح البطولة».

وأضاف المسحل «أبدى الاتحاد الدولي ترحيبه لكنه أكد أن المشاورات مع اليابان لا زالت مستمرة، ولم يحسم الملف تماما كما أن أجندة البطولة تتضمن اسم الدولة البديلة لليابان».

وكشف تقرير إعلامي لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الاتحاد الياباني لكرة القدم يعتزم التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي بسبب قلقه من استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

وتقام البطولة بمشاركة 7 فرق، فيما حجزت 3 أندية مقاعدها بالفعل حتى الآن، وهي: الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا هذا العام، وتشيلسي الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا في العام الحالي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.