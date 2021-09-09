رابطة الدوريات الأوروبية تعارض إقامة كأس العالم كل عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عارضت رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم أمس إقامة كأس العالم كل عامين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) البيان الذي نشرته الرابطة، وجاء فيه «نعارض بحزم وبالإجماع مخططات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقليص الفاصل الزمني للبطولة من أربعة أعوام إلى عامين».

وأضاف «الدوريات الأوروبية تعارض بحزم وبالإجماع أي مقترحات لإقامة كأس العالم كل عامين».

وأشار البيان «الدوريات الأوروبية ستعمل سويا مع باقي الأطراف المعنية لمنع فيفا من اتخاذ أي قرارات أحادية تضر بالكرة المحلية وهي أساس صناعتنا وذات أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء أوروبا والعالم».

وأوضح «المسابقات الجديدة، وتحديث المسابقات أو المسابقات الموسعة للأندية والمنتخبات الوطنية على المستويين القاري والعالمي ليست الحل للمشاكل الحالية للعبتنا التي تحظى بالفعل بأجندة مزدحمة».

وختم البيان «أجندة كرة القدم تحتاج بالتأكيد إلى اتفاق بين كافة الأطراف المعنية، ويمكن حدوث ذلك فقط من خلال التوازن بين الأندية والمنتخبات وبين البطولات المحلية والدولية».

وتضم رابطة الدوريات الأوروبية في عضويتها 37 مسابقة، من بينها الدوريات الخمس الكبار في أوروبا وهي دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وفي مايو الماضي، وافق (فيفا) على دراسة تغيير الرزنامة، وذلك بعد طلب تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويقوم الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، والرئيس الحالي للجنة التطوير بفيفا، بمتابعة الموقف والخطط الخاصة بالأمر، ومن المقرر أن يخاطب وسائل الإعلام بذلك.

وكتبت جماهير كرة القدم في أوروبا رسالة إلى أليكساندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، حول مخاوفهم بشأن تلك الخطط، فيما عبر الأخير في رده عن مخاوفه الشديدة.

وذكرت رابطة الأندية الأوروبية (إيكا) في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن المشاورات هي الحل، في الوقت الذي أكد فيه ناصر الخليفي، رئيس الرابطة ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، «إنه من المهم عدم اتخاذ قرارات من جانب واحد».

وأبدى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، الأربعاء، رغبته في اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن خلال اجتماع أعضاء الاتحادات في نهاية العام الجاري.