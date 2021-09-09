الزمالك ينتظر عودة بن شرقي لحسم ملف تجديد عقده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم الفرنسي باتريس كارتيرون، أن إدارة ناديه دخلت في مفاوضات مكثفة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق لحسم ملف تجديد عقده في الفترة الحالية.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك أمس «إن النادي قدم عرضا جيدا لأشرف بن شرقي، وسينتظر عودته من المغرب لحسم المفاوضات، خاصة وأنه لاعب مهم بصفوف الفريق الأبيض».

وفي شأن آخر، أشاد كارتيرون بجميع لاعبي الزمالك الذين تمت إعارتهم الموسم الماضي، حيث أكد أنهم ظهروا بشكل جيد، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة موقفهم جميعا في الفترة المقبلة في ظل احتياجات الفريق، مضيفا أن كريم بامبو كان أحد أبرز اللاعبين المعارين في الموسم الماضي وتمت الموافقة على رحيلة لوجود بدائل له داخل الفريق.

وأوضح أن الإيفواري رزاق سيسيه الذي كان معارا لفريق الاتحاد السكندري أمامه شهور للعودة للعب في ظل إصابته الأخيرة، مبينا أن الفريق يحتاج للاعب الجاهز حاليا، مؤكدا أنه سيتم متابعة حالة سيسيه وعقد جلسة معه قريبا لتحديد موقفه.

يشار إلى أن الزمالك فاز تحت قيادة كارتيرون بلقب الدوري المصري للمرة الـ13.