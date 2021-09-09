فريق نخبة لاعبي دوري المدارس يخسر من برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل فريق نخبة لاعبي دوري المدارس لكرة القدم تنفيذ برنامج معسكره الإعدادي في مرحلته الثانية الحالية في مدينة برشلونة، التي تأتي امتدادا للمرحلة الأولى التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث لعب الفريق أمس الخميس مباراة تجريبية مع فريق برشلونة (U 17)، وهي التجربة الثالثة له في المعسكر بعد تجربتي فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. وحرص مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس، ياغو أغالير على إشراك جميع اللاعبين في المباراة التي جاءت نتيجتها هدفا لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس (سجله عبدالرزاق عواجي) مقابل ثلاثة أهداف لفريق برشلونة، وذلك لإكسابهم خبرة ومعارف فنية إضافية من هذه المباريات التجريبية.



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