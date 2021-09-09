استراتيجية لتطوير رياضة كرة القدم في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى للوصول بالمنتخب السعودي الأول ليكون ضمن أفضل 20 منتخبا في العالم بحلول 2034 دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس استراتيجية تحول كرة القدم السعودية بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس وأعضاء اتحاد اللعبة وممثلي الأندية.

وتهدف الاستراتيجية الأولى من نوعها في تاريخ اتحاد الكرة إلى تطوير رياضة كرة القدم في المملكة ووضع الأسس المتينة لمستقبلها على مختلف الأصعدة، مستندة في ذلك على تحليل ودراسة معمقة لأمثلة ناجحة تم تطبيقها في الدول الأكثر تطورا والأقوى مكانة في كرة القدم، وانطلاقا من تواجد المواهب المتميزة في المملكة والحماس الإيجابي المنبعث من الأجيال السعودية الشابة.

تطوير اللعبة

وعبر الأمير عبدالعزيز بن تركي في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بإطلاق استراتيجية تحول الكرة السعودية، مضيفا أنها «الاستراتيجية الواعدة التي نطمح من خلالها لنقل كرتنا إلى مستويات أعلى، من خلال خطة عمل ينفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحاكي نماذج عالمية ساهمت في تطوير اللعبة من خلال صقل وتأهيل لاعبين ومدربين وحكام على مستوى الأندية والمنتخبات».

من جهته أكد رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل أن «رؤية القيادة ودعمها اللامحدود لقطاع الرياضة كانا الدافع الذي حرك الاتحاد للعمل بجهد للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية»، لافتا إلى أن هذا الجهد يدفعه طموح كبير وشغف عميق وتاريخ حافل بالإنجازات الكروية.

وأضاف المسحل أن هذه الاستراتيجية الشاملة ستضع كرة القدم السعودية على الطريق الصحيح، لتصبح المملكة من ضمن دول النخبة في كرة القدم، وذلك من خلال الاستثمار المكثف في تطوير اللاعبين والحلول المستهدفة عبر مسار تطوير المواهب.

تقنية الفيديو

وأشار إلى أنه تم إنشاء مركز موحد لعمل تقنية الفيديو المساعد بمعنى أن حكم الفيديو المساعد لا يحتاج للذهاب إلى الملعب وفق آلية التطور الحديث للنظام في العالم، حيث نهدف لتعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية في كرة القدم من خلال استضافة منافسات وأحداث عالمية.

وقال المسحل: قمنا بتقديم مقترح إلى الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين وقد وافقوا عليه والآن هو تحت الدراسة، وهذا يدل على مكانة المملكة، مؤكدا أن الاتحاد الآسيوي كان قد أشاد بتنظيمنا لـ 3 مجموعات في دوري أبطال آسيا وأوكل لنا مهمة استضافة ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي هذا العام.

أبرز ما ذكره ياسر المسحل:







سنعمل على زيادة عدد المسابقات على مستوى المناطق



سنصل في 2025 إلى 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية



تطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتبا إقليميا للاتحاد



رفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزا



بهدف المساهمة في تطوير أكثر من 4000 لاعب



سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة



تشكيل أول منتخب وطني للسيدات



نستهدف الوصول إلى أكثر من 1000 لاعبة سعودية



نعمل على توفير عدة أراض لبناء المزيد من الملاعب



7 ركائز رئيسة لاستراتيجية تحول كرة القدم:





مسار تطوير المواهب



المسابقات



التكنولوجيا



القوى العاملة



الحوكمة



التأثير العالمي



كرة القدم النسائية



من أهداف الاستراتيجية:

الوصول بالمنتخب السعودي الأول ليكون ضمن أفضل 20 منتخبا بحلول عام 2034