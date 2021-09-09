شكرا لقرائتكم خبر استراتيجية لتطوير رياضة كرة القدم في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الاستراتيجية الأولى من نوعها في تاريخ اتحاد الكرة إلى تطوير رياضة كرة القدم في المملكة ووضع الأسس المتينة لمستقبلها على مختلف الأصعدة، مستندة في ذلك على تحليل ودراسة معمقة لأمثلة ناجحة تم تطبيقها في الدول الأكثر تطورا والأقوى مكانة في كرة القدم، وانطلاقا من تواجد المواهب المتميزة في المملكة والحماس الإيجابي المنبعث من الأجيال السعودية الشابة.
تطوير اللعبة
وعبر الأمير عبدالعزيز بن تركي في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بإطلاق استراتيجية تحول الكرة السعودية، مضيفا أنها «الاستراتيجية الواعدة التي نطمح من خلالها لنقل كرتنا إلى مستويات أعلى، من خلال خطة عمل ينفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحاكي نماذج عالمية ساهمت في تطوير اللعبة من خلال صقل وتأهيل لاعبين ومدربين وحكام على مستوى الأندية والمنتخبات».
من جهته أكد رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل أن «رؤية القيادة ودعمها اللامحدود لقطاع الرياضة كانا الدافع الذي حرك الاتحاد للعمل بجهد للمساهمة في بناء مستقبل مشرق للكرة السعودية»، لافتا إلى أن هذا الجهد يدفعه طموح كبير وشغف عميق وتاريخ حافل بالإنجازات الكروية.
وأضاف المسحل أن هذه الاستراتيجية الشاملة ستضع كرة القدم السعودية على الطريق الصحيح، لتصبح المملكة من ضمن دول النخبة في كرة القدم، وذلك من خلال الاستثمار المكثف في تطوير اللاعبين والحلول المستهدفة عبر مسار تطوير المواهب.
تقنية الفيديو
وأشار إلى أنه تم إنشاء مركز موحد لعمل تقنية الفيديو المساعد بمعنى أن حكم الفيديو المساعد لا يحتاج للذهاب إلى الملعب وفق آلية التطور الحديث للنظام في العالم، حيث نهدف لتعزيز مكانة السعودية كوجهة عالمية في كرة القدم من خلال استضافة منافسات وأحداث عالمية.
وقال المسحل: قمنا بتقديم مقترح إلى الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين وقد وافقوا عليه والآن هو تحت الدراسة، وهذا يدل على مكانة المملكة، مؤكدا أن الاتحاد الآسيوي كان قد أشاد بتنظيمنا لـ 3 مجموعات في دوري أبطال آسيا وأوكل لنا مهمة استضافة ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي هذا العام.
أبرز ما ذكره ياسر المسحل:
- سنعمل على زيادة عدد المسابقات على مستوى المناطق
- سنصل في 2025 إلى 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية
- تطوير القدرات التنظيمية عبر أكثر من 13 مكتبا إقليميا للاتحاد
- رفع مراكز التدريب الإقليمية إلى أكثر من 25 مركزا
- بهدف المساهمة في تطوير أكثر من 4000 لاعب
- سيتم إطلاق أول دوري نسائي في السعودية خلال الأشهر المقبلة
- تشكيل أول منتخب وطني للسيدات
- نستهدف الوصول إلى أكثر من 1000 لاعبة سعودية
- نعمل على توفير عدة أراض لبناء المزيد من الملاعب
7 ركائز رئيسة لاستراتيجية تحول كرة القدم:
- مسار تطوير المواهب
- المسابقات
- التكنولوجيا
- القوى العاملة
- الحوكمة
- التأثير العالمي
- كرة القدم النسائية
من أهداف الاستراتيجية:
الوصول بالمنتخب السعودي الأول ليكون ضمن أفضل 20 منتخبا بحلول عام 2034
كانت هذه تفاصيل خبر استراتيجية لتطوير رياضة كرة القدم في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.