تشابه النتائج يشعل لقاء ضمك والفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة مساء غد السبت لقاء ضمك والفيصلي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل المستضيف ضمك هذه المواجهة وفي رصيده 4 نقاط جمعها من الجولات الثلاث الماضية بعد أن خسر اللقاء الأول أمام النصر برباعية مقابل هدف قبل أن يعود ويحقق الانتصار أمام الطائي بهدف وحيد وتعادل في اللقاء الأخير أمام الأهلي بهدف لمثله.

وكان ضمك قد استغل فترة التوقف لتصحيح الأخطاء الفنية ورفع المعدل اللياقي للاعبين كما خاض لقاء وديا خلال فترة التوقف أمام الأهلي وخسره بهدف دون رد.

وقد تشهد المواجهة الظهور الأول للاعب البرازيلي فيليب إغوستو والذي تعاقدت معه إدارة ضمك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

على الطرف الأخر يسعى الفيصلي لتعويض خسارته الماضية أمام الاتحاد بهدفين لهدف والعودة لسكة الانتصارات مجددا والوصول للنقطة الـ 7 بعد أن استطاع جمع 4 نقاط بعد تعادله ايجابيا أمام الأهلي وتحقيق الانتصار على النصر بهدفين لهدف قبل أن يخسر بذات النتيجة في الجولة الثالثة أمام الاتحاد.

يذكر أن كلا الفريقين يدخلان بنتائج متشابهة قبل لقائهما مساء الغد، حيث إن كل فريق فاز في لقاء وخسر آخر وتعادل في اللقاء الثالث في الجولات الثلاث الماضية.