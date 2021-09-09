أزمات الأندية الإيرانية حقيقة أم تخدير قبل مواجهة النصر والهلال؟

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وكانت إدارة تراكتور واجهت احتجاجات كبيرة من قبل جماهير النادي بعد عجزهم عن سداد الديون التي بلغت المليون وستمائة ألف دولار، مما حرم النادي من تسجيل اللاعبين المتعاقد معهم أخيرا، وعلى أثر هذه الاحتجاجات توقفت تدريبات الفريق الكروي الأول لكرة القدم لمدة 3 أيام قبل استئنافها أمس الأول استعدادا للقاء النصر الثلاثاء المقبل على ملعب جاسم بن حمد بقطر.
وفي حين واجهت قائمة تراكتور نقصا كبيرا لظروف الإصابة والإيقاف إضافة لقرار منع التسجيل وعدم الاستفادة من اللاعبين الجدد لعدم سداد الديون، رفعت إدارة النادي طلبا للاتحاد الآسيوي لإضافة عدد من اللاعبين للقائمة خصوصا بعد ثبوت إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا، ويأتي هذا الطلب لإكمال نصاب القائمة الرسمية.
فيما الطرف الآخر نادي الاستقلال الذي سيواجه الهلال فقد غادرت بعثته لمدينة دبي في الـ 5 من سبتمبر الجاري لإقامة معسكر استعدادا لخوض اللقاء الذي سيقام الاثنين المقبل.
ويدخل الاستقلال هذا اللقاء دون لاعبين أجانب، إضافة لمغادرة 8 لاعبين كانوا في القائمة الأساسية الموسم الماضي، وقامت إدارة النادي بتعويضهم بـ 6 لاعبين جدد.
وشهدت قائمة الفريق المغادرة للمعسكر تخلف المدافعين محمد دانشجر وحسین مرادمند لعدم استلام مستحقاتهما المالية المتأخرة قبل أن تضطر إدارة النادي إلى تسليمهما رواتبهما والتحاقهما بمعسكر الفريق.
وعطفا على الظروف المعلنة للفريقين الإيرانيين هل ينجح الناديان باستخدام هذه الظروف لتخدير الخصم قبيل المواجهة أم يستطع النصر والهلال استثمار هذه الأزمة وتحقيق الانتصار؟.
ظروف تراكتور والاستقلال قبل مواجهة الهلال والنصر:
- منع تراكتور من التسجيل بسبب عدم سداد الديون.
- احتجاجات جماهيرية ضد إدارة تراكتور.
- إعلان غياب 5 لاعبين من تراكتور أمام النصر بسبب الإصابة والتوقيف.
- تعليق تدريبات فريق تراكتور 3 أيام قبل استئنافها.
- إصابة 3 لاعبين من تراكتور بفيروس كورونا.
- تقدمت إدارة تراكتور بطلب للاتحاد الآسيوي بإضافة عدد من اللاعبين لقائمة الفريق.
- يدخل نادي الاستقلال مواجهة الهلال بدون لاعبين أجانب.
- تخلف مدافعين بسبب أمور مالية قبل حلها من إدارة الاستقلال.
- الاستقلال يقيم معسكرا إعداديا في دبي قبل لقاء الهلال.
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