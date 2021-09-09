اتحاد البلياردو يعلن عن دورة حكام نسائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أنهم يسعون في الاتحاد لمضاعفة جهودهم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من جانبها الرياضي، وتوسيع قاعدة اللعبة. وشدد -خلال لقائه أمس مدرب المنتخب الأول للبلياردو الكابتن منصور الخنفري ورؤساء لجان الاتحاد- على ضرورة التركيز على الفئات السنية، كما أعلن عن دورة حكام للنساء تمهيدا لإدخال العنصر النسائي في اللعبة خلال المدة المقبلة.



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