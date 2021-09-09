الاتحاد يستضيف أبها والأنظار تتجه لكونترا

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وينتظر الاتحاديون التشكيل الأساسي الذي سيدخل به اللقاء إلى جانب الأمور الفنية وهوية الفريق التي سيظهر بها، ولا سيما أنهم شاهدوا خلال الأيام الماضية تدريبات مطولة للفريق شملت الجوانب الفنية واللياقية والتكتيكية وما يخص التجهيز البدني بشكل لم يعتادوا عليه خلال فترة المدرب السابق البرازيلي فابيو كاريلي.
كما ستشهد المباراة الظهور الأول كذلك للمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لاسيما، بعد انتظار الجماهير الاتحادية موسمين كاملين للتعاقد مع مهاجم بديل للصربي ألكسندر بريجوفيتش، وخاصة أن اللاعب هارون كمارا لا يقدم المأمول منه حتى الآن ليرضي طموحاتهم.
ويدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بمعنويات عالية بما تشهده التدريبات، إضافة لوجود عناصر جديدة من بينهم المدافع عبدالله الحافظ الذي لم يشارك في أي لقاء رسمي حتى الآن، كما أن الفريق كسب نظيره الفيصلي في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.
بينما يسعى فريق أبها لاستعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد، لا سيما بعد تعادله في الجولة الماضية أمام فريق الاتفاق، كما أن الفارق النقطي بينه وبين الاتحاد لا يعدو سوى نقطتين.
ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد سبع نقاط، بينما فريق أبها التاسع برصيد أربع نقاط، وهو ما يحفز الفريق الضيف لكسب هذا اللقاء وتحسين مركزه بشكل مبكر.
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