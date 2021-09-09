شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يستضيف أبها والأنظار تتجه لكونترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​يترقب الاتحاديون المواجهة التي ستجمعهم مع أبها مساء غد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للحكم على المدير الفني الجديد للفريق كوزمين كونترا، كونه أول لقاء رسمي له مع الفريق، كما أنه على ضوئه سيتكون الانطباع الأول لدى الرياضيين عامة تجاه المدرب، والاتحاديين بشكل خاص.

وينتظر الاتحاديون التشكيل الأساسي الذي سيدخل به اللقاء إلى جانب الأمور الفنية وهوية الفريق التي سيظهر بها، ولا سيما أنهم شاهدوا خلال الأيام الماضية تدريبات مطولة للفريق شملت الجوانب الفنية واللياقية والتكتيكية وما يخص التجهيز البدني بشكل لم يعتادوا عليه خلال فترة المدرب السابق البرازيلي فابيو كاريلي.

كما ستشهد المباراة الظهور الأول كذلك للمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لاسيما، بعد انتظار الجماهير الاتحادية موسمين كاملين للتعاقد مع مهاجم بديل للصربي ألكسندر بريجوفيتش، وخاصة أن اللاعب هارون كمارا لا يقدم المأمول منه حتى الآن ليرضي طموحاتهم.

ويدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بمعنويات عالية بما تشهده التدريبات، إضافة لوجود عناصر جديدة من بينهم المدافع عبدالله الحافظ الذي لم يشارك في أي لقاء رسمي حتى الآن، كما أن الفريق كسب نظيره الفيصلي في الجولة الماضية بنتيجة 2-1.

بينما يسعى فريق أبها لاستعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد، لا سيما بعد تعادله في الجولة الماضية أمام فريق الاتفاق، كما أن الفارق النقطي بينه وبين الاتحاد لا يعدو سوى نقطتين.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد سبع نقاط، بينما فريق أبها التاسع برصيد أربع نقاط، وهو ما يحفز الفريق الضيف لكسب هذا اللقاء وتحسين مركزه بشكل مبكر.