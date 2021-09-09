شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمتى الزمالك والأهلى فى موقعة السوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريقا الزمالك والأهلي القائمة الرسمية، لمباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، وذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

واختار الإسباني أوليفر روي المدير الفني للزمالك 18 لاعبا، هم: كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.

فيما اختار طارق محروس المدير الفني للأهلي قائمة تضم 18 لاعبا، هم: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، إسلام حسن، إبراهيم المصري، عبدالرحمن فيصل، أنخيل هيرنانديز، أسامه الجزيري، أحمد عادل، مهاب سعيد، أحمد راضي، عمر حجاج، أحمد هشام، محمود نعمان، ياسر سيف، مصطفي خليل، عمر سامي، عبد العزيز إيهاب.

ومن المقرر أن يختار كل فريق 16 لاعبا في القائمة النهائية للمباراة من بين تلك الأسماء، جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، سيشارك في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها السعودية أكتوبر المقبل.