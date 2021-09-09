شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يخرج من حسابات الزمالك لضمه فى فترة الانتقالات الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج عمر جابر، لاعب بيراميدز، من حسابات نادى الزمالك، لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كان ضمن اهتمامات النادى خلال الفترة الأخيرة لضمه إلى صفوف الفريق، قبل أن يعود اللاعب للابتعاد عن حسابات ناديه السابق الذى يعد أحد أبنائه وانتقل من صفوفه إلى بازل السويسرى ثم خاض تجربة بالدورى الأمريكى ثم عاد إلى الدورى المصرى من خلال الانضمام إلى بيراميدز.

ووضع مسئولو الزمالك بعض اللاعبين من بيراميدز ضمن دائرة الاهتمامات لضمهم وكان من بينهم عمر جابر قبل خروجه من الحسابات وبذلك يتبقى الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا ضمن حسابات الزمالك لضمهم فى فترة الانتقالات الحالية، حيث ينتظر الثلاثى نجاح الزمالك من عدمه فى إتمام التفاوض مع بيراميدز، خاصة بعد الاتصالات التى تمت من جانب حسين لبيب رئيس نادى الزمالك مع إدارة بيراميدز من أجل الحديث حول التعاون بين الناديين فى الصفقات خلال الفترة الحالية بخلاف عقد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك جلسات مع عمرو بسيونى مدير التعاقدات فى بيراميدز من أجل إتمام تلك الصفقات خلال المرحلة الحالية.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.