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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 9 / 9 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها قرار النادى الأحمر، بالاستغناء عن جهود مهاجمه مروان محسن ليرحل اللاعب عن أروقة القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق.

بيرسي تاو: أتمنى أن أكون جزءًا من تاريخ نادى القرن.. وطموحاتى بلا حدود"فيديو"

عبر بيرسي تاو، المنضم حديثا إلى صفوف الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف «نادي القرن»، مؤكدًا أنه يعرف جيدًا قيمة ومكانة النادي ويتطلع للتتويج معه بكل البطولات في الفترة المقبلة.

جلسة خاصة بين موسيمانى وقمصان وتصعيد حارس جديد استعدادا للطلائع.. صور

شهدت استعدادات النادى الأهلى لطلائع الجيش في كأس السوبر المصرى، حالة من الروح المعنوية المرتفعة بين لاعبى القلعة الحمراء، ظهرت في وصلات من الابتسامات المتبادلة خلال التدريبات، بالإضافة إلى جلسة خاصة بين موسيمانى مدرب الفريق وسامى قمصان، ونشر الحساب الرسمى للأهلى صوراً من تدريبات الفريق عبر موقع فيس بوك.

قرر النادى الأهلى، الاستغناء عن جهود مهاجمه مروان محسن مهاجم الفريق ليرحل اللاعب عن أروقة القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب الجلسة التى جمعت اللاعب بمسئولى القلعة الحمراء مساء اليوم الخميس.

واصل فريق الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة ، وشهد المران اليوم محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات، للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق.

وافق مسئولو النادي الأهلي على إعارة وليد مصطفى جناح فريق الشباب إلى غزل المحلة لمدة موسم واحد، بعدما تقدم مسئولي المحلة بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شاهد.. الأهلى يواصل تدريباته استعداداً لمباراة طلائع الجيش فى السوبر

نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع فيس بوك، فيديو من مران الفريق الأحمر على ملعب التتش، حيث يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 حيث يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

استقر مسئولو النادى الأهلى على قيد اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء فى القائمة الاولى للفريق تمهيداً لتسويقهم قبل غلق باب القيد الصيفى خوفاً من رفع اسماؤهم من القائمة وبالتالى رحيلهم بشكل مجانى لاسيما فى ظل امتلاك الاهلى متسع من الوقت للتفاوض بشأن هؤلاء اللاعبين، فى ظل قناعة الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بعدم جدوى استمرارهم بالموسم الجديد بعد ظهورهم بشكل سيئ فى المباريات الأخيرة بالدورى، واستقر مسئولو الأهلى على قيد النيجيرى جونيور أجايى بجانب ناصر ماهر ومروان محسن لحين البت فى أمرهم بشكل نهائى.

رفض الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الاهلى فكرة الاستعانة بمدرب عام جديد وقرر الاكتفاء بالمجموعة الحالية في الجهاز الفني الذي يضم موسيماني مديرا فنيا وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة وسامي قمصان المدرب وموسى ماتلابا محلل الأداء وكبيلو رانجواجا مخطط الأحمال.

منح مسئولو النادى الاهلى ، سعد سمير مدافع المارد الاحمر حرية الرحيل عن النادى سواء بشكل نهائى أو الاعارة لأى نادى خلال الموسم الجديد بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز تقديراً لدوره مع المارد الاحمر كأحد كباتن القلعة الحمراء بعد رحلة طويلة داخل النادى الاهلى، واقترب سعد سمير من الخروج على سبيل الاعارة لمدة موسمين لنادى فيوتشر اف سى .

استقر الجهاز الفني للأهلي على إعارة عربي بدر لاعب وسط الفريق الأحمر في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته للجونة في الموسم الماضي، نظرا لعدم حاجة الفريق لجهود اللاعب في الفترة القادمة.