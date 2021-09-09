شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى ثالث الصفقات الصيفية للمصرى بعد ضم "الشيخ وعلاء" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بالنادى المصرى البورسعيدى، عن حصول النادى البورسعيدى على توقيع عمرو مرعى لاعب بيراميدز المنتهي إعارته لطلائع الجيش، لمدة 3 سنوات قادمة، ليصبح عمرو مرعى ثالث الصفقات الصيفية للفريق البورسعيدى بعد ضم أحمد الشيخ وأحمد علاء وخلال الموسم الماضى وشارك عمرو مرعى مع الطلائع فى 27 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفاً آخر.
فيما تراجع مسئولو النادي المصري البورسعيدي عن فكرة بيع النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق، الذى خرج من حسابات على ماهر، المدير الفني السابق للفريق، خلال الفترة الماضية، فضلا عن استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للكاف تمهيدا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.
ويجرى حسام صديق، وكيل اللاعب النيجيري، مفاوضات مع النادي المصري؛ لمناقشة بعض العروض الجادة التي وصلت الهداف النيجيري، لكن النادي يرفض فكرة الاستغناء عن اللاعب ويرحب ببقائه بعد رحيل على ماهر من القيادة الفنية للفريق.
ورحب اللاعب في البقاء مع المصري لكنه مستاء من رفع اسمه من القائمة الأفريقية للفريق، خاصة أنه يسعى للمشاركة القارية، ما اضطر مسئولي المصري لإقناع اللاعب بوضع اسمه في القائمة الأفريقية الثانية، حينما يحدد الكاف ذلك، وهو ما يعني غياب اللاعب عن المباريات الأولى للفريق بالكونفدرالية.
ووقفت رؤية على ماهر الفنية في استبعاد أموتو من القامة الأفريقية للفريق وتسويق اللاعب في الميركاتو الصيفى المقبل، استعدادا للرحيل النهائى عن الفريق البورسعيدى، وذلك بعدما دخل في صدام أكثر من مرة مع الجهاز الفنى ووضع على قامة الراحلين قبل أسابيع، وتم استبعاده من القامة الأفريقية