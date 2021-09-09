شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى ثالث الصفقات الصيفية للمصرى بعد ضم "الشيخ وعلاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بالنادى المصرى البورسعيدى، عن حصول النادى البورسعيدى على توقيع عمرو مرعى لاعب بيراميدز المنتهي إعارته لطلائع الجيش، لمدة 3 سنوات قادمة، ليصبح عمرو مرعى ثالث الصفقات الصيفية للفريق البورسعيدى بعد ضم أحمد الشيخ وأحمد علاء وخلال الموسم الماضى وشارك عمرو مرعى مع الطلائع فى 27 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفاً آخر.

فيما تراجع مسئولو النادي المصري البورسعيدي عن فكرة بيع النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق، الذى خرج من حسابات على ماهر، المدير الفني السابق للفريق، خلال الفترة الماضية، فضلا عن استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للكاف تمهيدا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.