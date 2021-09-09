شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقرر الإبقاء على معروف يوسف واستعارة "ديفندر" بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الاهلى على بقاء النيجيري معروف يوسف، لاعب خط وسط الفريق، فى الموسم المقبل، بسبب الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب في المباريات الأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل .

كما نجح حمادة هاشم مدير لجنة التعاقدات في البنك الأهلى، على الإبقاء على ثنائى الفريق أحمد ياسين ومحمد فتحى، الموسم المقبل، عقب نجاح المفاوضات مع أنديتهم بيراميدز و مصر المقاصة حيث ضم فريق البنك الاهلى أحمد ياسين الموسم الماضى على سبيل الاعارة لمدة موسم بينما جاء انضمام محمد فتحى لاعب خط وسط بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر فقط.

و قرر خالد جلال مد الراحة السلبية للاعبي الفريق أربعة أيام عقب إعلان إتحاد الكرة المصري عن موعد إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 وتقرر أن تكون ضربة البداية في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل.

فيما قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى الاستغناء عن بعض اللاعبين، وذلك قبل بدء فترة الإعداد الجديدة استعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز وجاءت قائمة المستبعدين تضم كلا من أحمد شرويدة ومحمد عصام وبهاء مجدى ومحمد مجدى وعلى صابر، وينتظر وصول اللاعبين الأجانب لتحديد مصيرهم من البقاء أو الرحيل.