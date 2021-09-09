شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد الشيخ بعد انضمامه إلى المصرى ثلاث سنوات من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد الشيخ أحدث صفقات النادى المصرى، على انضمامه إلى الفريق البورسعيدى، ليكون ثانى الصفقات الصيفية للمصرى، وكتب الشيخ عبر حسابه الشخصى على تويتر: أن أتمنى من الله التوفيق وأن أكون عند حسن ظن الجميع دعواتكم لي.



احمد الشيخ

وجاء تعاقد المصري مع أحمد الشيخ نجم فريق بيراميدز بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023.

قام الشيخ بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي و عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس.

الجدير بالذكر أن الشيخ والذي يعد ثاني صفقات النسور الخضر للموسم الجديد يبلغ من العمر 29 عامًا وهو من ناشئي فريق تليفونات بني سويف قبل انتقاله لصفوف فريق مصر المقاصة مطلع موسم 2015/ 2014، انتقل الشيخ لصفوف الأهلي حيث لعب معه لموسم قبل أن ينتقل موسم 2017/2016 لصفوف مصر المقاصة على سبيل الإعارة حيث نجح اللاعب في نيل لقب هداف الدوري ليعود بعدها للأهلي ومنه إلى صفوف الاتفاق السعودي قبل أن ينتقل مطلع الموسم الماضي إلى صفوف فريق بيراميدز .

ومن ناحية أخري تراجع مسئولو النادي المصري البورسعيدي عن فكرة بيع النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق، الذى خرج من حسابات على ماهر، المدير الفني السابق للفريق، خلال الفترة الماضية، فضلا عن استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للكاف تمهيدا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.